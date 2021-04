Torino, domani nuovo tampone per Sirigu: la situazione verso la Roma (Di mercoledì 14 aprile 2021) È previsto per domani un nuovo tampone per Salvatore Sirigu. La situazione in casa Torino È previsto per domani un nuovo tampone per Salvatore Sirigu. Se negativo, il portiere granata venerdì sosterrà le visite idoneità ed eventuale verrà convocato per la gara contro la Roma. Ad ogni modo, al momento la previsione è che sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic a difendere la porta granata contro la squadra di Paolo Fonseca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) È previsto perunper Salvatore. Lain casaÈ previsto perunper Salvatore. Se negativo, il portiere granata venerdì sosterrà le visite idoneità ed eventuale verrà convocato per la gara contro la. Ad ogni modo, al momento la previsione è che sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic a difendere la porta granata contro la squadra di Paolo Fonseca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

