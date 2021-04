Torino: così Renzo Tarabella ha ucciso moglie, figlio e i padroni di casa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Renzo Tarabella ha sparato a moglie e figlio nella mattinata di sabato e solo all ora di cena ha ucciso i vicini e padroni di casa. E quanto emerso dall autopsia effettuata oggi a Torino sulle vittime ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha sparato anella mattinata di sabato e solo all ora di cena hai vicini edi. E quanto emerso dall autopsia effettuata oggi asulle vittime ...

Torino: così Renzo Tarabella ha ucciso moglie, figlio e i padroni di casa Renzo Tarabella ha sparato a moglie e figlio nella mattinata di sabato e solo all ora di cena ha ucciso i vicini e padroni di casa. E quanto emerso dall autopsia effettuata oggi a Torino sulle vittime della strage di Rivarolo Canavese . Il primo colpo, alla testa, il pensionato lo ha riservato al figlio disabile, Wilson . Poi ha freddato la moglie Maria Grazia Valovatto . All ...

