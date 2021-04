Tommaso Zorzi non va da Barbara D'Urso: ecco il motivo. Pronto per un programma domenicale Mediaset? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nonostante sia stato una presenza costante nei salotti di Barbara D'Urso, dopo il GF Vip Tommaso Zorzi ha disertato puntualmente lo studio di Carmelita, tant'è che si mormora che stia per portarle via ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nonostante sia stato una presenza costante nei salotti diD', dopo il GF Vipha disertato puntualmente lo studio di Carmelita, tant'è che si mormora che stia per portarle via ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi la nostra stella marina preferita! ????? #Isola #TommasoZorzi - IsolaDeiFamosi : Tommy vs Akash... Chi ha asfaltato chi? ?? #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - adoro_potente_ : Beh non c’era neanche bisogno di chiederlo @tommaso_zorzi è andata da DIOOOO #tommasozorzi #isoladeifamosi… - ScarpaRoberta : @literalbepi @rammsya Strano perché io penso di essere stata bloccata da ?? proprio per aver difeso Tommaso Zorzi. -