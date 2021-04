Time: il documentario nominato agli Oscar gratis in streaming per una settimana (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il documentario Time, nominato ai premi Oscar, dal 12 aprile è visibile in streaming gratuito su Amazon Prime Video e YouTube. Time, il documentario nominato agli Oscar diretto da Garrett Bradley, sarà disponibile gratis in streaming per una settimana: Prime Video, dal 12 aprile, ha infatti reso disponibile in tutto il mondo l'opera che potrebbe far conquistare a una regista nera un Academy Award nella categoria Miglior documentario. Il film è visualizzabile su Prime Video e sul canale YouTube della piattaforma. Time è il documentario più premiato dell'anno, a partire dal debutto al Sundance Film Festival nel 2020, dove ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilai premi, dal 12 aprile è visibile ingratuito su Amazon Prime Video e YouTube., ildiretto da Garrett Bradley, sarà disponibileinper una: Prime Video, dal 12 aprile, ha infatti reso disponibile in tutto il mondo l'opera che potrebbe far conquistare a una regista nera un Academy Award nella categoria Miglior. Il film è visualizzabile su Prime Video e sul canale YouTube della piattaforma.è ilpiù premiato dell'anno, a partire dal debutto al Sundance Film Festival nel 2020, dove ...

