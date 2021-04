Tifosi all' Olimpico | l' Uefa | ' Roma confermata sede degli Europei'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo l' ok del governo alla Figc per la partecipazione del pubblico all'diper gli(capienza garantita di almeno il 25%), ecco che arriva anche il comunicato ufficiale della...

'Icon biglietti per le partite di Roma', ha chiarito la UEFA nel comunicato ufficiale, '... Roma e l'Olimpico ospiteranno durante l'Europeo, in programma dall'11 giugno'11 luglio, quattro ...... voci dei media, richieste, critiche dei" ha affermato, riferendosi al fatto che tutti ... Il rendimento sul campo quindi conta fino a un certo punto, anche se lui afferma di essere andato' ...“Il prezzo pagato per appartenere all’élite del calcio è stato molto alto ... i tuoi genitori li vedi poco o nulla…Devi sopportare i maltrattamenti della stampa, quelli dei tifosi … Né i media né i ...La UEFA ha confermato Roma tra le sedi di Euro 2020 e annunciato che lo stadio Olimpico ospiterà partite con almeno il 25% di pubblico sugli spalti.