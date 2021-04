Tifosi allo stadio, la Serie A torna a spingere: possibili novità per le ultime due giornate (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Serie A spinge per il ritorno dei Tifosi allo stadio Con l’ok del Governo al 25% di pubblico per le partite degli Europei in programma a giugno a Roma, la Serie A torna a spingere con l’esecutivo affinché si possano riaprire le porte degli stadi ai Tifosi già a partire dalle ultime giornate di questa stagione. “La Lega Serie A ha predisposto già da un anno un dettagliato protocollo per riaprire gli impianti al pubblico, in totale sicurezza e tutela per il tifoso, con percentuali via via crescenti. Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno 1.000 spettatori, un numero pari a quello col quale abbiamo aperto la stagione e in grado di ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) LaA spinge per il ritorno deiCon l’ok del Governo al 25% di pubblico per le partite degli Europei in programma a giugno a Roma, lacon l’esecutivo affinché si possano riaprire le porte degli stadi aigià a partire dalledi questa stagione. “La LegaA ha predisposto già da un anno un dettagliato protocollo per riaprire gli impianti al pubblico, in totale sicurezza e tutela per il tifoso, con percentuali via via crescenti. Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possare ad ospitare perlomeno 1.000 spettatori, un numero pari a quello col quale abbiamo aperto la stagione e in grado di ...

Advertising

sscnapoli : ?? | #CoroaCoreLete, Acqua Lete, Main Sponsor della SSC Napoli, riporta le voci dei tifosi allo stadio Diego Armando… - DiMarzio : Tifosi allo stadio in #SerieA già nelle prossime settimane? Risponde #DalPino - Gazzetta_it : VIDEO #Euro2020 e #tifosi allo #stadio: tutto quello che c'è da sapere - vojvodismo : @J00NIEplanet Non ci sono solo ultras agli stadi ma anche tifosi normalissimi come ragazzi, ragazze, genitori con i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - I club di Serie A sperano di tornare ad accogliere a breve almeno mille tifosi allo stadio per ogni partita,… -