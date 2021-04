The Pact, la protesta degli autori mette alla berlina gli interpreti: a Cesare quel che è di Cesare (Di mercoledì 14 aprile 2021) Parte dagli Stati Uniti la protesta degli autori che mette alla berlina interpreti e cantautori, colpevoli a loro dire di appropriarsi indebitamente di meriti, crediti e royalties non propriamente loro spettanti, svilendo e umiliando così il lavoro e la professionalità dei reali artefici dei piccoli e grandi successi del mondo della canzone. “Basta prendervi merito e soldi per hit che non avete scritto”, tanto, rivolgendosi alle star della popular music, affermano gli autori del gruppo The Pact, facendo leva su alcune argomentazioni certamente inoppugnabili: “Gli artisti continueranno a raccogliere entrate da tour, merchandising, partnership con i marchi e molti altri flussi di entrate, mentre i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Parte dagli Stati Uniti lachee cant, colpevoli a loro dire di appropriarsi indebitamente di meriti, crediti e royalties non propriamente loro spettanti, svilendo e umiliando così il lavoro e la professionalità dei reali artefici dei piccoli e grandi successi del mondo della canzone. “Basta prendervi merito e soldi per hit che non avete scritto”, tanto, rivolgendosi alle star della popular music, affermano glidel gruppo The, facendo leva su alcune argomentazioni certamente inoppugnabili: “Gli artisti continueranno a raccogliere entrate da tour, merchandising, partnership con i marchi e molti altri flussi di entrate, mentre i ...

