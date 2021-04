The Falcon and the Winter Soldier: il quinto episodio farà piangere gli spettatori (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il quinto episodio di The Falcon and the Winter Soldier, in arrivo venerdì su Disney+, si preannuncia emozionante: lo sceneggiatore ha assicurato che farà piangere gli spettatori. The Falcon and the Winter Soldier proporrà con il quinto episodio alcuni dei momenti più emozionanti della serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, facendo persino piangere gli spettatori. Ad anticiparlo sono stati i produttori e gli sceneggiatori dello show Marvel targato Disney+ che sta per concludersi con le ultime due puntate. Malcolm Spellman, sceneggiatore di The Falcon and the Winter ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ildi Theand the, in arrivo venerdì su Disney+, si preannuncia emozionante: lo sceneggiatore ha assicurato chegli. Theand theproporrà con ilalcuni dei momenti più emozionanti della serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, facendo persinogli. Ad anticiparlo sono stati i produttori e gli sceneggiatori dello show Marvel targato Disney+ che sta per concludersi con le ultime due puntate. Malcolm Spellman, sceneggiatore di Theand the...

