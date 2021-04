Tg Riabilitazione | edizione del 14 aprile 2021

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Dopo 50 anni di attività ci sembrava giusto raccontare un po’ di storia dell’Istituto di Ortofonologia. Abbiamo fatto tanti passi avanti e siamo convinti che i convegni debbano sempre avere l’obiettivo di formare e informare” la più vasta platea di persone possibile. A dirlo è Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto, presentando il convegno ’50 anni IdO. Dall’esperienza alle proposte’, in programma dal 15 al 18 aprile. Le quattro giornate, suddivise in due sessioni ciascuna, prevedono oltre 50 interventi di relatori nazionali e internazionali, tre tavole rotonde, numerosissimi contributi video e sei relazioni magistrali. – UN 29ENNE CON EMIMELIA TORNATO A CAMMINARE

Notiziedi_it : Tg Riabilitazione, edizione del 7 aprile 2021 - Notiziedi_it : Tg Riabilitazione, edizione del 7 aprile 2021 - Notiziedi_it : Tg Riabilitazione, edizione del 7 aprile 2021 - Notiziedi_it : Tg Riabilitazione, edizione del 7 aprile 2021 - Notiziedi_it : Tg Riabilitazione, edizione del 7 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Riabilitazione edizione

Dire

I film della 93esimadegli Oscar che potete vedere su Prime Video sono quattro, per un ... Dopo un periodo di disperazione, viene indirizzato verso un centro diper sordi. Questa ...Approvata una nuovadel corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari (medici, odontoiatri, veterinari,... area della, area Tecnico - sanitaria, area della Prevenzione). ...Un concorso letterario per raccontare cosa vuol dire rinascere. L’Istituto di Montecatone e la Fondazione Montecatone promuovono la prima edizione del concorso letterario SEMPRE IO 2021, iniziativa ...Due Bollini Rosa all'Azienda ospedaliera 'Antonio Cardarelli' di Napoli per il programma in favore delle donne. A conferire il riconoscimento è la Fondazione ONDA. (ANSA) ...