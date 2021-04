Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 aprile 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Maggio mese delle riaperture, dati permettendo. Le Regioni sono al lavoro sulle linee guida da presentare domani al governo, con Draghi che ha chiesto ai membri del Comitato scientifico di predisporre i protocolli per le attività che potranno riaprire subito. Tra le richieste delle Regioni il via libera ai ristoranti all’aperto la sera e il coprifuoco esteso fino a mezzanotte. Ma anche le attività culturali e quelle sportive spingono per la ripresa. “La decisione verrà presa la prossima settimana in Cdm”, spiega il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti. Il ministro della Salute Roberto Speranza, di solito prudente, indica maggio come data buona. Invita a non fermarsi il capo dello Stato Sergio Mattarella. “Non fermarsi. Presto approderemo a una nuova normalita’”, dice il presidente della Repubblica. ASTRAZENECA, ANCORA UNO STOP Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) Maggio mese delle riaperture, dati permettendo. Le Regioni sono al lavoro sulle linee guida da presentare domani al governo, con Draghi che ha chiesto ai membri del Comitato scientifico di predisporre i protocolli per le attività che potranno riaprire subito. Tra le richieste delle Regioni il via libera ai ristoranti all’aperto la sera e il coprifuoco esteso fino a mezzanotte. Ma anche le attività culturali e quelle sportive spingono per la ripresa. “La decisione verrà presa la prossima settimana in Cdm”, spiega il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti. Il ministro della Salute Roberto Speranza, di solito prudente, indica maggio come data buona. Invita a non fermarsi il capo dello Stato Sergio Mattarella. “Non fermarsi. Presto approderemo a una nuova normalita’”, dice il presidente della Repubblica. ASTRAZENECA, ANCORA UNO STOP

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Pensione Del Turco, il Senato fa retromarcia Ottaviano Del Turco ha diritto ad incassare il vitalizio da parlamentare. Lo ha di fatto disposto, all'unanimità, la commissione Contenzioso del Senato, ...la decisione buona parte del mondo politico, ...

Terremoto Copasir. Dopo Vito, ecco la mossa di Urso Con una lettera il numero due del comitato parlamentare di controllo dei Servizi annuncia di essere ... dopo più di due mesi di stop del comitato dovuti allo stallo politico. Assente, oltre ad Urso, ...

12 / 04 : 17:43 : Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 aprile 2021 Dire ‘Ndrangheta, indagati ex sottosegretario ed ex parlamentare Ue In sostanza i due politici – per i quali non sono state specificate le ... collegata alle dichiarazioni spontanee dell’avvocato Paolo Romeo. Quest’ultimo, ex parlamentare del Psdi, ha raccontato che a ...

Processo Gotha. Indagati ex sottosegretario ed ex parlamentare europeo Reggio Calabria - L’ex sottosegretario Giuseppe Valentino e l’ex parlamentare europeo Umberto Pirilli sono indagati per reato connesso nel maxi-processo ...

