Terremoto Copasir | Urso rimette il mandato Si dimette anche il forzista Vito | “Situazione intollerabile”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Preso atto che il suo inad una soluzione politica non ha finora avuto risposta dai gruppi della maggioranza e della successiva richiesta del presidente del, affinché tutti i componenti il comitato rassegnino le proprie dimissioni le manifesto la mia intenzione da render disponibile ilcon gli altri membri che avranno analogo atteggiamento se lei ritiene che ciò possa servire a dirimere la questione”. Così Adolfonella lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in cui annuncia dire il suonel Comitato. Consi“I presidente dei gruppi parlamentari di Fdi – prosegue il vicepresidente delnella lettera – hanno già ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Copasir

. Dopo Elio Vito , parlamentare di Forza Italia, anche Adolfo Urso , vicepresidente e senatore di Fratelli d'Italia, rimette il suo incarico nelle mani della presidente del Senato ...Dovunque in Europa e nel mondo il caso Palamara avrebbe generato un, avverte l'ex ... passando per le sfide (e i litigi) interni al Centrodestra , partendo da nodo. " Se neanche i ...Terremoto Copasir. Dopo Elio Vito, parlamentare di Forza Italia, anche Adolfo Urso, vicepresidente e senatore di Fratelli d’Italia, rimette il suo incarico nelle mani della presidente del Senato Elisa ...(La Repubblica) Oggi ribadiamo l’impegno di Fratelli d’Italia, in Parlamento e ad ogni livello, per la ricostruzione Terremoto L’Aquila, Giorgia Meloni: oggi l’Italia ricorda le vittime. (Il Capoluogo ...