Terremoto Copasir Dopo Vito | ecco la mossa di Urso

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Elio, parlamentare di Forza Italia, anche Adolfo, vicepresidente e senatore di Fratelli d’Italia, rimette il suo incarico nelle mani della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Con una lettera il numero due del comitato parlamentare di controllo dei Servizi annuncia di essere disposto a dare le dimissioni. È l’ultimo episodio del tiro alla fune per la presidenza del, che per legge spetterebbe all’opposizione. La Lega continua a difendere l’attuale presidente, il deputato leghista Raffaele Volpi, ricordando il precedente di Massimo D’Alema, rimasto alla guida del comitato nel passaggio dal governo Berlusconi al governo Monti. Fratelli d’Italia ne reclama da giorni la guida, con Giorgia Meloni che si appella al Quirinale perché ...

Liberoquotidiano.it

Enrico Letta ha preso un impegno con Giorgia Meloni : il Pd aiuterà la leader di Fratelli d'Italia a strappare alla Lega la presidenza del. Una promessa fatta dal segretario del Pd, alla leader di Fratelli d'Italia, in una ora di incontro a Montecitorio nella sede del gruppo di centrodestra. La commissione sui servizi segreti è ...