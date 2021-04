Termini Imerese | avvelenò il marito per stare con l' amante | arrestata due anni dopo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Termini Imerese

Sarebbe stato avvelenato dalla moglie e non sarebbe morto per cause naturali Sebastiano Rosella Musico , 40 anni, deceduto nel gennaio del 2019 a(Palermo). A risolvere il giallo sono stati i carabinieri che hanno arrestato la donna, Loredana Graziano , 36 anni, per omicidio . Avrebbe avvelenato il consorte per poter stare con l'...commenta I carabinieri di(Palermo) hanno arrestato una donna accusata di aver organizzato l'omicidio del marito per poter stare con l'amante. A rivelare il retroscena è stato l'ex (ora) spasimante che ha ...TERMINI IMERESE (PALERMO) – Sarebbe stato avvelenato dalla moglie e non sarebbe morto per cause naturali Sebastiano Rosella Musico, 40enne deceduto nel gennaio del 2019 a Termini Imerese. A risolvere ...Initially it was thought that the victim, 40-year-old pizza cook Sebastiano Rosella Musico, had died of natural causes when he passed way in the town of Termini Imerese, near Palermo, in January 2019.