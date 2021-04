Terapie intensive, in Toscana occupati nove posti su dieci. Esauriti a Pistoia e Prato, quasi finiti a Careggi e Pisa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il report con la situazione ospedale per ospedale. L'area centro al limite. Allarme per i focolai nelle fabbriche: le Asl monitorano i contagi nelle imprese dell’area metropolitana fiorentina, pistoiese e pratese Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il report con la situazione ospedale per ospedale. L'area centro al limite. Allarme per i focolai nelle fabbriche: le Asl monitorano i contagi nelle imprese dell’area metropolitana fiorentina, pistoiese e pratese

Ultime Notizie dalla rete : Terapie intensive Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 15 aprile 2021 Sono 3.490 ( - 36) i pazienti ricoverati nelle terapie intensive ; nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.369 persone ( - 583).

Colori regioni, zona arancione e rossa: ecco cosa può cambiare da lunedì 19 aprile ... allarme terapie intensive La Campania verso l'arancione Le dosi dei vaccini che ancora mancano, le priorità da seguire, le proteste dei lavoratori messi in ginocchio dalla pandemia. La Campania si ...

Dosi Pfizer extra, ma i conti di Figliuolo non tornano Prosegue, invece, il calo dei ricoveri: le terapie intensive hanno fatto segnare meno 36 ricoverati per un totale di 3.490; nei reparti ordinari 583 in meno, 26.369 in tutto; 484.801 le persone in iso ...

Covid, Campania ultima per immunizzati. E alle vaccinazioni disertano anche gli over 60 Per la Fondazione Gimbe in regione solo il 5,2% ha ricevuto le due dosi. Mentre solo il 16% della fascia d’età chiamata ad aderire ha fatto domanda per il siero perché non vuole AstraZeneca ...

