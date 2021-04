Tensione tra Usa e Russia per l’Ucraina: si muove la diplomazia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le ultime ora hanno visto un’impennata nella Tensione tra gli Stati Uniti e la Russia per la questione ucraina: sono stati segnalati importanti movimenti di truppe su entrambi i fronti che potrebbero essere il preludio a uno scontro armato di grossa entità che andrebbe a innestarsi sugli sporadici combattimenti che, nelle ultime settimane, si sono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le ultime ora hanno visto un’impennata nellatra gli Stati Uniti e laper la questione ucraina: sono stati segnalati importanti movimenti di truppe su entrambi i fronti che potrebbero essere il preludio a uno scontro armato di grossa entità che andrebbe a innestarsi sugli sporadici combattimenti che, nelle ultime settimane, si sono InsideOver.

