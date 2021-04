Tennis, Francesca Schiavone è la nuova allenatrice di Martic: collaborazione fino al Roland Garros (Di mercoledì 14 aprile 2021) Novità interessante nel circuito Wta. Nella giornata di ieri, martedì 13 aprile, Petra Martic ha infatti annunciato la separazione dal suo storico coach. La croata lo ha reso noto su Instagram, non rivelando però chi prenderà il suo posto. Secondo quanto appreso da Sportface.it, sarà Francesca Schiavone la nuova allenatrice della 30enne di Spalato. Le due si stanno già allenando insieme da 10 giorni in quel di Milano. nuova avventura dunque per l’ex campionessa del Roland Garros, che accompagnerà Martic proprio fino al French Open 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Novità interessante nel circuito Wta. Nella giornata di ieri, martedì 13 aprile, Petraha infatti annunciato la separazione dal suo storico coach. La croata lo ha reso noto su Instagram, non rivelando però chi prenderà il suo posto. Secondo quanto appreso da Sportface.it, saràladella 30enne di Spalato. Le due si stanno già allenando insieme da 10 giorni in quel di Milano.avventura dunque per l’ex campionessa del, che accompagneràproprioal French Open 2021. SportFace.

