Tennis: Atp Montecarlo, Nadal agli ottavi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) – Rafael Nadal avanza agevolmente agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Lo spagnolo, numero 3 del mondo e del seeding, sconfigge l'argentino Federico Delbonis, numero 87 Atp, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e 22 minuti. L'articolo CalcioWeb.

