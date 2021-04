Tenaris | scatto in Borsa dopo la promozione di Equita

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Tele) – Ottima la performance del produttore di tubi per l’esplorazione e la produzione di gas, che si attesta a 9,33 con un aumento del 2,48%. Il titolo è in rialzolada parte degli analisti.dà ora un giudizio “buy” sul titolo, lo ha inserito nel proprio portafoglio principale e ha alzato il target price da 9 a 11 euro. Gli esperti della SIM milanese hanno rivisto al rialzo le stime 2021-2023 per riflettere uno scenario più costruttivo sul prezzo del petrolio e sui prezzi OCTG (tubi d’acciaio). Inoltre, peril titolo è “ben posizionato in uno scenario di reflation trade (crescita economia più elevata unita a un’inflazione strutturalmente più alta)” e“è una società ben gestita, con una struttura finanziaria solida (tra le più forti ...

Ultime Notizie dalla rete : Tenaris scatto

Sul listino di Piazza Affari spicca Tenaris (+2,42%) sostenuta dal giudizio positivo di una banca d'affari.