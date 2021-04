Ten Hag | “Siamo ottimisti per la gara di domani Futuro? Ho un contratto anche per l’anno prossimo”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico dell’Ajax, Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delladi ritorno con la Roma. Ecco le sue parole: Cosa vi è rimasto delladi una settimana fa?“Abbiamo imparato dallad’andata, il risultato non ci ha favorito ma abbiamo giocato bene.lotteremo”. Cosa pensa delle squadre italiane?“Le squadre italiane dal punto di vista mentale sono complicatissime. Contro l’Atalanta cifatti rimontare, così come con la Roma. Dobbiamo migliorare, le squadre italiane sono di altissimo livello sia a tatticamente che tecnicamente”. Come hanno recuperato gli infortunati?“Tutti quelli che sono venuti con noi stanno bene e possono giocare”. Come pensa di contrastare il contropiede della Roma?“All’andata abbiamo ...

Erikpromette battaglia, l' Ajax non ha alcuna intenzione di mollare. Domani si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League e l'1 - 2 dell'andata è un fardello pesante con cui fare i ...Questo pomeriggio il tecnico dell'Ajax Erike il portiere Marteen Stekelenburg sono intervenuti in conferenza stampa all'Olimpico per presentare il ...Oggi ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell'Ajax, Erik Ten Hag. Ecco le sue dichiarazioni: "La qualificazione è ancora aperta. Queste sono partite nelle quali si ragiona sui 180', è vero ...Con il tecnico anche il portiere olandese ex giallorosso: "L'avventura qui è stata colpa mia, ma è stata una bella esperienza e non ho alcun rammarico"