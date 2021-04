Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: André perde la memoria e lascia il Fürstenhof! (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un vero e proprio shock è in arrivo per André Konopka (Joachim Lätsch)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef del Fürstenhof sarà infatti protagonista di un incidente che lo porterà a prendere una decisione drammatica… Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane piazza una bomba per distruggere il Fürstenhof! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania… Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André ha un incidente Andrée ha un incidente, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldLe ultime settimane non sono state ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un vero e proprio shock è in arrivo perKonopka (Joachim Lätsch)! Nelle prossime puntatedilo chef del Fürstenhof sarà infatti protagonista di un incidente che lo porterà a prendere una decisione drammatica… Leggi anche:: Ariane piazza una bomba per distruggere ilEcco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…puntateha un incidentee ha un incidente,© ARD/Christof ArnoldLe ultime settimane non sono state ...

Advertising

Francesoiosso : #libridaleggereparla Vi consiglio questo Romanzo, parla di una ragazza in carriera,delle sue storie d'amore,e poi s… - Francesoiosso : #consiglidilettura vi posso consigliare questo romanzo?parla di una ragazza in carriera,delle sue storie d'amore,e… - Francesoiosso : @Libreriamo vi posso consigliare questo Romanzo?scritto da un esordiente...(primo libro)parla di una ragazza in car… - zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 14 aprile: André salvato da Leentje - #Tempesta #d’Amore #anticipazioni - IlProfeta1908 : @MrGnotizie Piuttosto che guardare top calcio guardo tempesta d'amore su rete4 con mia nonna -