Tempesta d'amore, anticipazioni 15 aprile: la consapevolezza di Cornelia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continua l'appuntamento con la soap opera Tedesca Tempesta d'amore, che giovedì 15 aprile 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo. Tempesta d'amore, anticipazioni 15 aprile Durante il giro in barca, Cornelia capirà che Robert non ricambia i suoi sentimenti. Ma Manuel proporrà alla donna di trascorrere una bellissima serata con lui, e la donna con un po' di esitazione accetterà la sua proposta. Ma al buio per sbaglio si ritroverà nella tenda sbagliata, Ariane molto contenta aspetterà nei margini della foresta, che il suo piano di vendetta arriverà al culmine. Vorrà radere al suolo il Furstenhof ed insieme ...

