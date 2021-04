Telefonata Putin-Biden: pronti a dialogo per sicurezza globale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Seconda Telefonata Putin-Biden. Il presidente americano Joe Biden ha avuto una lunga conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimir Putin. Biden si è concentrato sulla pericolosa escalation in Ucraina. Secondo quanto riportato dal sito del Cremlino, da entrambi le parti è stata espressa la volontà di proseguire il dialogo nei settori più importanti per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) Seconda. Il presidente americano Joeha avuto una lunga conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimirsi è concentrato sulla pericolosa escalation in Ucraina. Secondo quanto riportato dal sito del Cremlino, da entrambi le parti è stata espressa la volontà di proseguire ilnei settori più importanti per

