Tamponi per tutti: il Comune estende la campagna di prevenzione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prosegue senza sosta la campagna di prevenzione sanitaria organizzata dal Comune di Benevento presso la struttura del Palatedeschi attraverso la somministrazione gratuita di Tamponi antigenici (rapidi). Nei primi due giorni sono stati effettuati circa seicento Tamponi, otto dei quali hanno rivelato la positività al virus. Il sindaco Clemente Mastella, nel complimentarsi con gli uffici comunali e i gruppi di volontariato addetti alle attività di screening, questa mattina ha dichiarato: “Invito, ancora una volta, i cittadini a recarsi presso gli ambulatori che abbiamo allestito nella struttura del Palatedeschi per l’accertamento della positività al virus da Covid-19. Questa attività, oltre ad essere utile per i singoli cittadini che hanno la possibilità di accertare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prosegue senza sosta ladisanitaria organizzata daldi Benevento presso la struttura del Palatedeschi attraverso la somministrazione gratuita diantigenici (rapidi). Nei primi due giorni sono stati effettuati circa seicento, otto dei quali hanno rivelato la positività al virus. Il sindaco Clemente Mastella, nel complimentarsi con gli uffici comunali e i gruppi di volontariato addetti alle attività di screening, questa mattina ha dichiarato: “Invito, ancora una volta, i cittadini a recarsi presso gli ambulatori che abbiamo allestito nella struttura del Palatedeschi per l’accertamento della positività al virus da Covid-19. Questa attività, oltre ad essere utile per i singoli cittadini che hanno la possibilità di accertare ...

Advertising

crocerossa : ??Tamponi antigenici rapidi gratuiti per tutti senza prescrizione. Domani al via il servizio CRI a #RomaTermini e… - sscnapoli : ?? | Negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenz… - sscnapoli : ?? | Nuovo ciclo di tamponi negativo per il gruppo squadra ?? - PotereaiSith : Se #Lotito si fa annullare la multicina presa per il caso tamponi e se riesce ad ottenere il 3-0 dal Collegio di Ga… - Marcolit67 : RT @BelpietroTweet: Il responsabile della Salute s'aggrappa allo scranno, nonostante gli svarioni e gli insabbiamenti: dagli spot che minim… -