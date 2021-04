Tamponi a casa e telefonate continue: così Londra torna al pub (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono tornato a Londra da pochi giorni dopo qualche mese di smartworking in Italia, giusto in tempo per le riaperture, iniziate lunedì 12 Aprile. C’è una cosa che mi ha profondamente colpito: l’assiduità con cui il sistema di tracciamento si assicura il rispetto delle regole da parte di chi arriva dall’estero. Conoscendo il pragmatismo inglese, ci sarebbe poco da stupirsi. Se poi si paragona a come ci si perde in Italia (per esempio a dicembre, quando è impazzata per la prima volta la variante inglese, sono stato io a dover segnalare alla ASL il mio recente arrivo da Londra) e a come l’isolamento volontario sia in fondo più leggero e meno rispettato, la prospettiva cambia. Anche se la quarantena inglese è certamente più costosa. Dopo un lungo travaglio di due ore al controllo passaporti di Heathrow – sarà la Brexit? Sarà che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sonoto ada pochi giorni dopo qualche mese di smartworking in Italia, giusto in tempo per le riaperture, iniziate lunedì 12 Aprile. C’è una cosa che mi ha profondamente colpito: l’assiduità con cui il sistema di tracciamento si assicura il rispetto delle regole da parte di chi arriva dall’estero. Conoscendo il pragmatismo inglese, ci sarebbe poco da stupirsi. Se poi si paragona a come ci si perde in Italia (per esempio a dicembre, quando è impazzata per la prima volta la variante inglese, sono stato io a dover segnalare alla ASL il mio recente arrivo da) e a come l’isolamento volontario sia in fondo più leggero e meno rispettato, la prospettiva cambia. Anche se la quarantena inglese è certamente più costosa. Dopo un lungo travaglio di due ore al controllo passaporti di Heathrow – sarà la Brexit? Sarà che ...

