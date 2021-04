Tajani (Forza Italia): “Far ripartire almeno la ristorazione all’aperto” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “Vogliamo che almeno la ristorazione all’aperto possa ripartire. Anche la sera rispettando il coprifuoco”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Giornale” in cui ha illustrato il piano degli azzurri per le riaperture, da prevedere soprattutto nei luoghi del Paese dove il contagio dovesse calare. E, rimanendo in tema, su Facebook Tajani si è espresso anche sulla manifestazione dei ristoratori a Roma, scrivendo: “La violenza, anche verbale, non ha nulla a che vedere con il grido di dolore dei ristoratori, che merita risposte concrete. Solidarietà a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che con grande intelligenza hanno garantito l’ordine e la pubblica ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “Vogliamo chelapossa. Anche la sera rispettando il coprifuoco”. Così il vice presidente di, Antonio, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Giornale” in cui ha illustrato il piano degli azzurri per le riaperture, da prevedere soprattutto nei luoghi del Paese dove il contagio dovesse calare. E, rimanendo in tema, su Facebooksi è espresso anche sulla manifestazione dei ristoratori a Roma, scrivendo: “La violenza, anche verbale, non ha nulla a che vedere con il grido di dolore dei ristoratori, che merita risposte concrete. Solidarietà a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che con grande intelligenza hanno garantito l’ordine e la pubblica ...

Advertising

Antonio_Tajani : Vogliamo che almeno la ristorazione all’aperto possa ripartire. Anche la sera rispettando il coprifuoco. Il piano d… - Antonio_Tajani : Con 1 milione di persone che hanno perso il lavoro non possiamo dire che vada tutto bene. Noi siamo al governo per… - Antonio_Tajani : Le prime tre regioni in Italia per #vaccini somministrati in rapporto alla popolazione,per cittadini e per over 80… - Lopinionista : Tajani (Forza Italia): “Far ripartire almeno la ristorazione all’aperto” - SoIitaryCat : RT @sherpa810: Coinvolgere il Parlamento. . Parole: -