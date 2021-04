Tahar Rahim è stato il primo a indossare il nuovo orologio Louis Vuitton e ora sappiamo perché (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il look scelto da Tahar Rahim in occasione dell'ultima edizione dei BAFTA non è di certo passato inosservato. E non solo perché l'attore algerino, tra i personaggi più interessanti della scena cinematografica e televisiva del 2021, per il film The Mauritanian e per la serie tv The Serpent, ha indossato un abito color block blu confezionato ad hoc da Louis Vuitton. Ma per un dettaglio che a molti occhi attenti non è sfuggito. Stiamo parlando ovviamente del suo orologio, un modello che prima di Rahim non avevamo visto indossare da nessuno, sebbene sappiamo trattarsi del nuovo Tambour Street Diver di Louis Vuitton, presentato in anteprima la scorsa settimana durante il programma digitale ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il look scelto dain occasione dell'ultima edizione dei BAFTA non è di certo passato inosservato. E non solol'attore algerino, tra i personaggi più interessanti della scena cinematografica e televisiva del 2021, per il film The Mauritanian e per la serie tv The Serpent, ha indossato un abito color block blu confezionato ad hoc da. Ma per un dettaglio che a molti occhi attenti non è sfuggito. Stiamo parlando ovviamente del suo, un modello che prima dinon avevamo vistoda nessuno, sebbenetrattarsi delTambour Street Diver di, presentato in anteprima la scorsa settimana durante il programma digitale ...

fdaloja : @rossbova Da un punto di vista tecnico è TUTTO perfetto (compresa la scelta di Tahar Rahim, uno dei miei attori preferiti da anni) - Prvide : Ok ma perché nessuno parla di Tahar Rahim in The Serpent su Netflix - barbaracaras5 : @ShuShuHC Sì la storia è vera, la serie è romanzata e gli attori ci credono talmente tanto da risultare finti..pecc… - darksa0irse : E comunque the mauritanian film retto soltanto dalla bravura di Tahar Rahim che ha saputo immedesimarsi nel personaggio - thalilsaam : Tahar Rahim in The Serpent è qualcosa di spettacolare -

Ultime Notizie dalla rete : Tahar Rahim The Serpent sbarca su Netflix: conoscete la vera storia del serial killer Charles Sobhraj? A interpretare il seriel Killer è Tahar Rahim, candidato ai Golden Globe nel 2021 come miglior attore in un film drammatico (The Mauritatian); la sua complice è invece l'attrice Jenna Coleman. Buona ...

"The Serpent" fa tornare la voglia dei capelli "a schiaffo" A dargli il volto è un enigmatico - molto affascinante - Tahar Rahim , le cui motivazioni d uccidere sono assai complesse. Ci si mette poi il giovane diplomatico presso l ambasciata olandese a ...

Tahar Rahim, quando lo stile è semplice, ma di spiccata personalità GQ Italia Icon festeggia 10 anni con un numero speciale Icon, il brand maschile di moda e lifestyle del Gruppo Mondadori, compie 10 anni e celebra l’anniversario con un’edizione speciale del magazine in edicola dal 15 aprile: 10 copertine dedicate ai prota ...

The Serpent sbarca su Netflix: conoscete la vera storia del serial killer Charles Sobhraj? A interpretare il seriel Killer è Tahar Rahim, candidato ai Golden Globe nel 2021 come miglior attore in un film drammatico (The Mauritatian); la sua complice è invece l’attrice Jenna Coleman.

