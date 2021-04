Svezia | Ibrahimovic avrebbe violato il codice etico Fifa e Uefa Cosa rischia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) C'è sempre Zlatanal centro delle cronache ultimamente. Dopo l'espulsione contestata nel match del Tardini, oggi l'attaccante del Milan è finito in una vicenda torbida ancora tutta da verificare. Pare infatti che lo svedeseinfranto le regole dellacon la sua partecipazione alla società di scommesse Bethard, edi incappare in sanzioni che vanno da una multa milionaria fino all'ipotesi estrema di una squalifica. Lo scrive il quotidiano svedese Aftonbladet. La federcalcio di Stoccolma, scrive Aftonbladet sulla sua edizione online, era a conoscenza del problema tre anni fa e la situazione sarebbe stato un ostacolo al rientro di Ibra in nazionale già per il Mondiale 2018, dove lasi qualificò ai danni dell'Italia.Come Gazzetta.it, il fatto che Ibra possieda ancora ...

Non è proprio un ottimo periodo per. Prima il rosso un po' bizzarro (un turno di squalifica e una multa, le due sanzioni ... Dalla, adesso, arriva un altro scossone per Zlatan .Starà pensando forse di essere finito su Scherzi a parte Zlatan. In quattro giorni un guaio dietro l'altro per il bomber del Milan. Prima l' espulsione ...caso che fa scoppiare inil ...La settimana terribile di Zlatan Ibrahimovic continua con lo svedese che non riesce a trovare pace. L’ultima notizia arriva dalla Svezia con il quotidiano Atonbladet che rivela che il calciatore ...La federcalcio di Stoccolma, scrive Aftonbladet sulla sua edizione online, era a conoscenza del problema tre anni fa e la situazione sarebbe stato un ostacolo al rientro di Ibra in nazionale già per ...