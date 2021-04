Supervivientes | Valeria Marini senza freni | tra meduse e intossicazioni alimentari

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 aprile 2021), vero e proprio terremoto a, l’Isola dei Famosi spagnola trasmessa da Telecinco. La showgirl, veterana dei reality in Italia (ha partecipato a Isole, Grandi Fratelli, Temptation Island) ha deciso di cimentarsi anche in terra straniera, partecipando come naufraga alla nuova edizione dell’Isola in salsa iberica. In compagnia di un altro connazionale: Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ex GF Vip. Con il quale, tra l’altro, si è parlato di un flirt in corso. Fatto sta che da quando è partitane ha combinata una dopo l’altra, tra attacchi di,. A raccontarlo è Telecinco che ha fatto il punto degli ultimi incredibili avvenimenti che sono avvenuti in queste ore sull’Isola spagnola. Come riportano vari ...