Super Mario e i Pokémon in stile Ukiyo-e sono le opere d'arte più belle che vedrete oggi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Uno degli stili pittorici più caratteristici dell'arte giapponese è quello dell'Ukiyo-e, ovvero "immagini del mondo fluttuante": stampe del periodo Edo (tra il 1600 e il 1900, circa) raffiguranti paesaggi e soggetti teatrali ritratti in posa plastica. "La grande onda di Kanagawa" di Katsushika Hokusai è un esempio arcinoto di questo stile. Uno stile appartenente al passato ma molto amato, anche all'estero, e che spesso si presta a reinterpretazioni, come quella proposta in alcune fan art che stanno impazzando su Reddit con protagonisti i personaggi Nintendo. Ve ne presentiamo tre: nella prima abbiamo una versione di Mario Kart coi risciò e tutti gli elementi del gioco riproposti in stile nipponico classico, con alcune chicche notevoli e tutte da scoprire. La seconda, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Uno degli stili pittorici più caratteristici dell'giapponese è quello dell'-e, ovvero "immagini del mondo fluttuante": stampe del periodo Edo (tra il 1600 e il 1900, circa) raffiguranti paesaggi e soggetti teatrali ritratti in posa plastica. "La grande onda di Kanagawa" di Katsushika Hokusai è un esempio arcinoto di questo. Unoappnente al passato ma molto amato, anche all'estero, e che spesso si presta a reinterpretazioni, come quella proposta in alcune fan art che stanno impazzando su Reddit con protagonisti i personaggi Nintendo. Ve ne presentiamo tre: nella prima abbiamo una versione diKart coi risciò e tutti gli elementi del gioco riproposti innipponico classico, con alcune chicche notevoli e tutte da scoprire. La seconda, ...

Advertising

soros_i : RT @ilPortaborse_: Draghi è molto più fragile di come sembra. There is no super Mario my friends - peppeyt00 : Da' un'occhiata a 'Super Mario 3D World + Bowser’S Fury - Nintendo Switch'da Nintendo - LuigiBevilacq17 : RT @ilPortaborse_: Draghi è molto più fragile di come sembra. There is no super Mario my friends - Eurogamer_it : #SuperMario e i #Pokémon in stile #Ukiyoe sono le fan art più belle che vedrete oggi - fcwitness : RT @ilPortaborse_: Draghi è molto più fragile di come sembra. There is no super Mario my friends -