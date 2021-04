Sugli aiuti alle imprese i risultati danno ragione al MoVimento e al Governo Conte (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mediocredito Centrale e Svimez, nel “Report Fondo di Garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19”, hanno oggi certificato l’impatto positivo ottenuto grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto Liquidità. L’afflusso di credito al mondo delle imprese è stato impressionante e ha permesso al Paese di reggere l’urto violento della pandemia. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, che ho curato in prima persona, ha permesso l’erogazione di garanzie per oltre 150 miliardi di euro rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista del prossimo Decreto imprese al vaglio del Governo. Sono state poste le basi anche per una sburocratizzazione dell’accesso al credito per le aziende, che può rappresentare la base da cui ripartire per il futuro. Se vuoi ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mediocredito Centrale e Svimez, nel “Report Fondo di Garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità dellenell’emergenza Covid-19”, hanno oggi certificato l’impatto positivo ottenuto grazie ai decreti Cura Italia, Rilancio e soprattutto Liquidità. L’afflusso di credito al mondo delleè stato impressionante e ha permesso al Paese di reggere l’urto violento della pandemia. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, che ho curato in prima persona, ha permesso l’erogazione di garanzie per oltre 150 miliardi di euro rappresentando un modello da ripetere e potenziare in vista del prossimo Decretoal vaglio del. Sono state poste le basi anche per una sburocratizzazione dell’accesso al credito per le aziende, che può rappresentare la base da cui ripartire per il futuro. Se vuoi ...

