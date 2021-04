Striscia la Notizia, Michelle Hunziker rompe il silenzio dopo le accuse di razzismo verso la popolazione asiatica (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano a piovere critiche e dure reprimende su Striscia la Notizia, il programma satirico condotto in questa stagione da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Si inanellano ormai quasi con cadenza settimanale le cadute di stile in cui incappa il duo comico: un paio di settimane fa Michelle Hunziker, ma sostenuta anche da Gerry Scotti, aveva definito esilarante il video in cui un ragazzo congolese veniva deriso, pur nell’ambito di una parodia risalente al 2014; ieri sera invece i due conduttori, nel lancio di un servizio dedicato alla sede Rai di Pechino, hanno sostituito la lettera L alla R. Non solo, il duo comico ha poi portato le mani alle tempie per distendere gli occhi a imitazione degli “occhi a mandorla”. Il pubblico e il web non hanno gradito affatto questo ... Leggi su trendit (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano a piovere critiche e dure reprimende sula, il programma satirico condotto in questa stagione da Gerry Scotti e. Si inanellano ormai quasi con cadenza settimanale le cadute di stile in cui incappa il duo comico: un paio di settimane fa, ma sostenuta anche da Gerry Scotti, aveva definito esilarante il video in cui un ragazzo congolese veniva deriso, pur nell’ambito di una parodia risalente al 2014; ieri sera invece i due conduttori, nel lancio di un servizio dedicato alla sede Rai di Pechino, hanno sostituito la lettera L alla R. Non solo, il duo comico ha poi portato le mani alle tempie per distendere gli occhi a imitazione degli “occhi a mandorla”. Il pubblico e il web non hanno gradito affatto questo ...

theciullos : Striscia La Notizia è il male, wow chi l'avrebbe mai detto - ___bookworm : RT @andreants2: L’italia se non fosse esistita striscia la notizia - moony0ongi : RT @vitttoriiia: Le scuse di Michelle Hunziker sono ridicole. Non puoi dire di amare la cultura cinese e poi prendi in giro pensando che fa… - silenzitranoi : striscia la notizia è un programma veramente deplorevole e c'è anche gente che lo guarda - wallsxfineeline : RT @fineelinexwalls: grazie gerry scotti e michelle hunziker, per questa figura di merda che avete fatto a striscia la notizia e che sta fa… -