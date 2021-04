Striscia la Notizia, Michelle Hunziker replica alle accuse di razzismo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nell'ultima puntata di Striscia la Notizia Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno dato vita ad uno sketch che ha alzato un polverone. I due sono stati accusati di razzismo e hanno ricevuto diversi insulti. La conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e replicare alle critiche. Striscia la Notizia: le accuse di razzismo Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono finiti nella bufera per aver dato vita ad uno sketch giudicato «razzista». Nell'ultima messa in onda di Striscia la Notizia i due conduttori hanno tirato in ballo la cultura cinese. E' in questo momento che è andato in scena quello che in molti hanno reputato un contenuto ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nell'ultima puntata dilae Gerry Scotti hanno dato vita ad uno sketch che ha alzato un polverone. I due sono stati accusati die hanno ricevuto diversi insulti. La conduttrice ha deciso di rompere il silenzio erecritiche.la: ledie Gerry Scotti sono finiti nella bufera per aver dato vita ad uno sketch giudicato «razzista». Nell'ultima messa in onda dilai due conduttori hanno tirato in ballo la cultura cinese. E' in questo momento che è andato in scena quello che in molti hanno reputato un contenuto ...

LaStampa : Striscia la Notizia accusata di razzismo, Michelle Hunziker: “Amo tutte le culture, mi scuso” - chrismilee_ : RT @vitttoriiia: Le scuse di Michelle Hunziker sono ridicole. Non puoi dire di amare la cultura cinese e poi prendi in giro pensando che fa… - Emanuele_Cecala : +++ ULTIM’ORA +++ Il disappunto dei cinesi verso Striscia la Notizia: 'Con questa ironia squallida avete rotto il c… - martazanir : Perché mi dovete periodicamente ricordare che esiste ancora striscia la notizia, lasciatemi nel mio oblio - francescapucca : Per non far più incazzare il popolo cinese mettete loro a Striscia la notizia Due piccioni con DUE fave #tzvip -