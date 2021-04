Striscia la notizia: Michelle Hunziker e Gerry Scotti accusati di razzismo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Imperversano le polemiche contro i conduttori di Striscia la notizia. Diet Prada ha messo nel mirino i due a causa di uno sketch Michelle Hunziker e Gerry Scotti, durante la puntata di Striscia la notizia di martedì 13 aprile 2021, hanno condotto un siparietto abbastanza singolare. L’accaduto ha fatto storcere il naso al noto account instagram Diet Prada. La bruciante accusa mossa hai danni dei conduttori ha addirittura costretto la presentatrice svizzera a pubblicare un video di scuse sui suoi profili social. I due conduttori di Striscia la notizia, nel lanciare un servizio sulla Sede Rai di Pechino, hanno scimmiottato il singolare modo di parlare del popolo asiatico sostituendo la “R” di Rai con una “L”. Non ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021) Imperversano le polemiche contro i conduttori dila. Diet Prada ha messo nel mirino i due a causa di uno sketch, durante la puntata diladi martedì 13 aprile 2021, hanno condotto un siparietto abbastanza singolare. L’accaduto ha fatto storcere il naso al noto account instagram Diet Prada. La bruciante accusa mossa hai danni dei conduttori ha addirittura costretto la presentatrice svizzera a pubblicare un video di scuse sui suoi profili social. I due conduttori dila, nel lanciare un servizio sulla Sede Rai di Pechino, hanno scimmiottato il singolare modo di parlare del popolo asiatico sostituendo la “R” di Rai con una “L”. Non ...

Advertising

LaStampa : Striscia la Notizia accusata di razzismo, Michelle Hunziker: “Amo tutte le culture, mi scuso” - gooldeen_ : RT @croSSyourm1nd: Ho recuperato quello che è successo a striscia la notizia e rimango sconvolta dal vedere chi non appartiene a minoranze… - AntoniettaRauso : RT @andreants2: L’italia se non fosse esistita striscia la notizia - zazoomblog : Le scuse di Michelle Hunziker dopo le accuse di razzismo a «Striscia la Notizia» - #scuse #Michelle #Hunziker… - FabioAstigiano : @Liv_ing_ È uno sketch comico di striscia la notizia, non il manifesto della razza. Relax -