Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo verso la popolazione cinese (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dagli Stati Uniti sono arrivate accuse di razzismo per Striscia la Notizia: la pagina Diet Prada ha incolpato Gerry Scotti e Michelle Hunziker di aver scimmiottato la popolazione cinese. Gerry Scotti e Michelle Hunziker al centro di una bufera mediatica e accusati di razzismo verso la popolazione cinese: la pesante accusa per i conduttori di Striscia la Notizia è partita dagli Stati Uniti, dal portale Instagram Diet Prada. Il programma di Antonio Ricci è al centro di una polemica che questa volta non è partita dall'Italia ma dall'estero e più ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dagli Stati Uniti sono arrivate accuse diperla: la pagina Diet Prada ha incolpatodi aver scimmiottato laal centro di una bufera mediatica edila: la pesante accusa per i conduttori dilaè partita dagli Stati Uniti, dal portale Instagram Diet Prada. Il programma di Antonio Ricci è al centro di una polemica che questa volta non è partita dall'Italia ma dall'estero e più ...

Advertising

LaStampa : Striscia la Notizia accusata di razzismo, Michelle Hunziker: “Amo tutte le culture, mi scuso” - ailaikiuu : RT @vitttoriiia: Le scuse di Michelle Hunziker sono ridicole. Non puoi dire di amare la cultura cinese e poi prendi in giro pensando che fa… - ValeryQueen23 : RT @creTania_: Prima o poi Striscia la Notizia chiuderà, io ci voglio credere. - Emmachampagne95 : RT @creTania_: Prima o poi Striscia la Notizia chiuderà, io ci voglio credere. - bazingamood : RT @mruotolo88: Striscia la Notizia non è un programma razzista. Sarà pure un programma di merda, che non fa ridere, pieno di idioti, razzi… -