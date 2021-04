Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo: il siparietto accende la bufera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono stati protagonisti di un siparietto durante Striscia la Notizia che ha creato una bufera sui social. Ecco cosa è successo. Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono finiti nel mirino di una pagina nota americana che li avrebbe accusati di razzismo. Parliamo di Diet Prada, un popolare profilo social seguito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 14 aprile 2021)sono stati protagonisti di undurantelache ha creato unasui social. Ecco cosa è successo.sono finiti nel mirino di una pagina nota americana che li avrebbedi. Parliamo di Diet Prada, un popolare profilo social seguito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

biancaaabalogh : RT @fvnzioniamo: anno del signore ventiventuno e va ancora in onda striscia la notizia - zazoomblog : Striscia La Notizia Gerry e Michelle sotto accusa: gli americani scatenano la bufera - #Striscia #Notizia #Gerry… - nicolivesabroad : Comunque @Striscia probabilmente ne siete già al corrente, ma i vostri conduttori hanno scatenato una bufera mediat… - jccsuhh : porco dio se guardate striscia la notizia non dovreste avere il diritto di esprimere la vostra opinione - AndreaSilini : RT @andreants2: L’italia se non fosse esistita striscia la notizia -