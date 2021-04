Striscia la Notizia, arriva un’accusa pesante per Scotti e Hunziker: i dettagli (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una pesantissima accusa di razzismo verso la comunità dei cittadini cinesi presenti in Italia è piovuta addosso ai conduttori di Striscia la Notizia Gerry Scotti e Michelle Hunizker. Vediamo i dettagli. un’accusa pesante, pesantissima, è piovuta, poco dopo la mezzanotte di oggi mercoledì 14 aprile, addosso ai conduttori del TG Satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker. —>>> Ti potrebbe interessare anche La clamorosa confessione di Michelle Hunziker: “Mi ha fatto soffrire” L’accusa è quella di razzismo ed arriva dalla popolare pagina Instagram Diet Prada, quasi tre milioni di follower e da sempre in prima linea nella denuncia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una pesantissima accusa di razzismo verso la comunità dei cittadini cinesi presenti in Italia è piovuta addosso ai conduttori dilaGerrye Michelle Hunizker. Vediamo i, pesantissima, è piovuta, poco dopo la mezzanotte di oggi mercoledì 14 aprile, addosso ai conduttori del TG Satirico di Canale 5,la, Gerrye Michelle. —>>> Ti potrebbe interessare anche La clamorosa confessione di Michelle: “Mi ha fatto soffrire” L’accusa è quella di razzismo eddalla popolare pagina Instagram Diet Prada, quasi tre milioni di follower e da sempre in prima linea nella denuncia ...

