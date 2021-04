Striscia la notizia, accuse di razzismo: Gerry Scotti e Michelle nella bufera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Striscia La notizia è finita nell’occhio del ciclone. Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo. Ecco cos’è successo. Uno scandalo che scoppia a pochi giorni da quello che ha visto coinvolto Paolo Kessisoglu. L’uomo avrebbe pronunciato la n-word durante il programma “Giass”. Ora la gogna mediatica tocca al programma di Canale 5. Agli utenti del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 aprile 2021)Laè finita nell’occhio del ciclone.Hunziker accusati di. Ecco cos’è successo. Uno scandalo che scoppia a pochi giorni da quello che ha visto coinvolto Paolo Kessisoglu. L’uomo avrebbe pronunciato la n-word durante il programma “Giass”. Ora la gogna mediatica tocca al programma di Canale 5. Agli utenti del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Striscia notizia Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono stati accusati di razzismo verso la comunità cinese Nelle ultime ore l'Italia è tornata a far parlare di sè nel mondo, ma non positivamente. Infatti una puntata di Striscia la Notizia è finita nel mirino di Diet Prada " uno dei più noti e influanti account Instagram del mondo con 2,7 milioni di follower, che si occupa di moda e gossip " per un siparietto in cui ...

Gerry Scotti e Michelle Hunziker imitano i cinesi, Striscia la Notizia nella bufera Gerry Scotti e Michelle Hunziker , conduttori di Striscia la Notizia , sono finiti al centro di una maxi polemica internazionale per via di una piccola gag messa in scena nel corso del Tg satirico di Antonio Ricci poco prima di lanciare un servizio ...

Striscia la Notizia torna sul ‘caso sede Rai a Pechino’ Il Fatto Quotidiano Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo: le scuse Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono finiti nell’occhio del ciclone per aver lanciato un servizio di Striscia la Notizia “imitando” i modi di fare della comunità Cinese. In seguito alla vicenda – che ...

Michelle Hunziker si scusa dopo le accuse di razzismo: “Non volevo ferire la cultura cinese” Michelle Hunziker si scusa pubblicamente dopo le polemiche per lo sketch con Gerry Scotti a Striscia la notizia, che hanno attirato accuse di razzismo nei confronti della comunità cinese.

