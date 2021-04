Strategia della specializzazione intelligente | all’Università di Urbino il tavolo tematico sulla Salute

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ANCONA – “Tra pochi mesi l’Europa ci chiederà come spenderemo le risorse della prossima programmazione 2021/2027 e le Marche non possono permettersi di replicare il passato. Dobbiamo avere la forza e l’intelligenza di capire quali sono i settori innovativi da introdurre e valorizzare all’interno del sistema economico marchigiano”. Lo ha evidenziato il vicepresidente Mirco Carloni, assessore alle Attività produttive, aprendo i lavori del tavolo tematico sulla Salute, convocato all’Università di Urbino nell’ambito della campagna di ascolto che la Regione ha avviato per definire la Strategia della specializzazione intelligente del prossimo settennio. Presso l’Aula Magna, la Giunta regionale ha convocato, in presenza e da remoto, l’Università e una rappresentanza del mondo delle imprese del comparto.