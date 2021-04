Strage di Bologna | venerdì si apre un nuovo capitolo con il processo ai mandanti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) BOLOGNA – Ancora due giorni e si aprirà un nuovo capitolo della storia giudiziaria della strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, nella quale 85 persone morirono e oltre 200 rimasero ferite. Venerdì mattina partirà infatti, davanti alla Corte d’Assise del capoluogo emiliano, il processo a Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia nazionale, all’ex Carabiniere Piergiorgio Segatel e a Domenico Catracchia, amministratore di condominio di alcuni immobili di via Gradoli a Roma in cui trovarono rifugio i Nar. A sostenere l’accusa davanti alla Corte, che sarà presieduta dal presidente del Tribunale bolognese, Francesco Caruso, non sarà però la Procura, ma la Procura generale, che alla fine di ottobre del 2017 avocò l’inchiesta sui mandanti dopo che la Procura aveva deciso di chiederne l’archiviazione, e che sarà rappresentata in aula dall’avvocato generale dello Stato, Alberto Candi, e dai sostituti pg Nicola Proto e Umberto Palma.

