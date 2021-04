Stop alle consegne di Johnson & Johnson in Europa. Piano vaccini a rischio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr – Ancora problemi e ritardi per il Piano vaccini: dopo lo Stop negli Usa al monodose Johnson & Johnson, l’azienda blocca le spedizioni in Europa. Le 184mila dosi di Janssen (questo il nome del vaccino) arrivate nell’hub della Difesa di Pratica di Mare, alle porte di Roma, rimarranno dunque stoccate in attesa delle verifiche. L’Italia conta molto sul vaccino J&J e questo Stop complica ulteriormente la tabella di marcia della campagna di immunizzazione. Speranza: “Valuteremo strada migliore ma vaccino dovrà essere utilizzato” Dal canto suo, il ministro della Salute Roberto Speranza prende tempo. “Valuteremo nei prossimi giorni, appena Ema e gli Usa ci daranno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr – Ancora problemi e ritardi per il: dopo lonegli Usa al monodose, l’azienda blocca le spedizioni in. Le 184mila dosi di Janssen (questo il nome del vaccino) arrivate nell’hub della Difesa di Pratica di Mare,porte di Roma, rimarranno dunque stoccate in attesa delle verifiche. L’Italia conta molto sul vaccino J;J e questocomplica ulteriormente la tabella di marcia della campagna di immunizzazione. Speranza: “Valuteremo strada migliore ma vaccino dovrà essere utilizzato” Dal canto suo, il ministro della Salute Roberto Speranza prende tempo. “Valuteremo nei prossimi giorni, appena Ema e gli Usa ci daranno ...

Advertising

amnestyitalia : #Myanmar L’uso di armi normalmente usate nei campi di battaglia è espressione di una precisa e premeditata volontà… - matteograndi : In questo preciso istante su Astrazeneca: CORRIERE: Verso lo stop alle donne più giovani LA STAMPA: Niente AZ sott… - amnestyitalia : #Myanmar All’indomani di uno dei giorni con più manifestanti uccisi, il 15 marzo l’esercito ha imposto la legge mar… - tatybia : RT @LAVonlus: #EMERGENZAVISONI ACTION DAY! ?? TWEETSTORM DALLE 10 ALLE 12 PER PARTECIPARE CLICCA QUI ?? - m_nosk : RT @LAVonlus: #EMERGENZAVISONI ACTION DAY! ?? TWEETSTORM DALLE 10 ALLE 12 PER PARTECIPARE CLICCA QUI ?? -