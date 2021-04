Stoccaggio merci e vendite online | il self storage al servizio di PMI e commercianti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nell’ultimo anno l’e-commerce in Italia ha registrato un boom senza precedenti. In particolare il primo semestre del 2020 ha vista una rapida impennata di acquisti in rete: hanno comprato su internet 2 milioni di italiani in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Covid ha dato una spinta decisiva ad un settore che era già in crescita. Ma se le medie e grandi aziende presidiavano già questo palcoscenico, oggi sono anche le PMI e le piccole attività comali a considerare l’un canale di vendita fondamentale. Ciò che fino a poco tempo fa era avvertito come un pericoloso e fastidioso concorrente, adesso è l’unica via per sopravvivere alle chiusure imposte dalla pandemia. Per raggiungere nuovi e più lontani clienti, anche quando le saracinesche del negozio fisico sono abbassate. Il trend è agevolato dal fatto che gli ...