(Di mercoledì 14 aprile 2021) In occasione della prima assemblea dei soci di(in programma domani), Exor e1810, le holding delleentrambe azioniste di rilievo in, comunicano di aver condiviso un accordo dicon l’obiettivo di rafforzare i legami tra le, assicurando il loro sostegno aper L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Stellantis, stretto patto di consultazione tra le famiglie Agnelli e Peugeot: In occasione della… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @CalcioFinanza: #Stellantis, stretto patto di consultazione tra le famiglie #Agnelli e #Peugeot - CalcioFinanza : #Stellantis, stretto patto di consultazione tra le famiglie #Agnelli e #Peugeot -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis stretto

Calcio e Finanza

Ricordiamo per chi non lo sapesse che Dongfeng è il produttore locale con cui Citroën ha... Vedremo dunque se questo modello porterà fortuna al marchio francese diche intende ...Il complesso, di proprietà del gruppo, include inoltre un percorso di campagna, una ... colonna sonora mai stanca di giornate intere trascorse con il volantetra le mani e gli occhi ...Ricordiamo per chi non lo sapesse che Dongfeng è il produttore locale con cui Citroën ha stretto una partnership – questa ... se questo modello porterà fortuna al marchio francese di Stellantis che ...Maserati ha un nuovo ambasciatore internazionale. SI tratta di David Beckham, icona dello sport globale, filantropo, uomo d’affari e pioniere dello stile: è il partner perfetto per accompagnare la cas ...