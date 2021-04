Stefania Orlando e Andrea Roncato, perché è finita la loro storia d’amore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stefania Orlando e Andrea Roncato sono stati, per anni, una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. Sono stati sposati per due anni, dal 1997 al 1999, dopo la fine del loro amore, nonostante il divorzio, hanno continuato ad avere un legame diventando amici. Dopo poco, però, i rapporti tra di loro si sono raffreddati e si sono allontanati. Durante un’intervista da Barbare D’Urso, Andrea, ha raccontato: “Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro. Non c’è niente di male. Ti puoi innamorare di un altro. È stata con questa persona per molti anni. I problemi evidentemente c’erano, perché non sono mai stato un bravo marito. Se mi ha tradito sono affari suoi, è andata via di casa ed è andata a vivere con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021)sono stati, per anni, una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. Sono stati sposati per due anni, dal 1997 al 1999, dopo la fine delamore, nonostante il divorzio, hanno continuato ad avere un legame diventando amici. Dopo poco, però, i rapporti tra disi sono raffreddati e si sono allontanati. Durante un’intervista da Barbare D’Urso,, ha raccontato: “mi ha lasciatoaveva un altro. Non c’è niente di male. Ti puoi innamorare di un altro. È stata con questa persona per molti anni. I problemi evidentemente c’erano,non sono mai stato un bravo marito. Se mi ha tradito sono affari suoi, è andata via di casa ed è andata a vivere con ...

