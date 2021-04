Stand up comedy, Luca Ravenna: «Eppure prima di LOL ero carico, ma ubriaco». Il politicamente corretto? «Diventerà una malattia psicologica» – Il video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arrivato con quell’aria da «che ci faccio qui?» dentro l’arena di LOL – Chi ride è fuori, è stato il primo eliminato eccellente dal format di Prime video. Luca Ravenna, 33 anni, e un passato da autore di programmi come Quelli che il calcio, è cresciuto a pane e comicità fin da bambino. «Quella di LOL è stata una grande lezione di vita», racconta, mentre cerca di spiegare che quell’atteggiamento, da persona un po’ a disagio, è l’essenza del suo sé: «Non so essere diverso». E gli autori lo sapevano: «Credo mi abbiano scelto proprio perché gli altri pezzi da novanta presenti potessero pensare al mio arrivo: e questo chi è?». Ad ogni modo prima di entrare a Lol, racconta, «mi sono ubriacato». Intanto Aldo Grasso, sul Corriere della Sera, lo ha menzionato come elemento più interessante del programma: «Fa un gran piacere, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arrivato con quell’aria da «che ci faccio qui?» dentro l’arena di LOL – Chi ride è fuori, è stato il primo eliminato eccellente dal format di Prime, 33 anni, e un passato da autore di programmi come Quelli che il calcio, è cresciuto a pane e comicità fin da bambino. «Quella di LOL è stata una grande lezione di vita», racconta, mentre cerca di spiegare che quell’atteggiamento, da persona un po’ a disagio, è l’essenza del suo sé: «Non so essere diverso». E gli autori lo sapevano: «Credo mi abbiano scelto proprio perché gli altri pezzi da novanta presenti potessero pensare al mio arrivo: e questo chi è?». Ad ogni mododi entrare a Lol, racconta, «mi sono ubriacato». Intanto Aldo Grasso, sul Corriere della Sera, lo ha menzionato come elemento più interessante del programma: «Fa un gran piacere, ...

