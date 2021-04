Stadio Olimpico aperto in Euro2020, Dal Pino: “Facciamo lo stesso anche in Serie A” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stadio Olimpico Euro 2020: dopo che il Governo ha dato l’ok alla riapertura del 25% dell’impianto in occasione dell’europeo in programma quest’estate, il presidente della Lega Serie A Dal Pino, ha chiesto che si faccia lo stesso anche nel campionato italiano. “Nelle prossime gare di Serie A almeno 1000 spettatori” L’Olimpico di Roma inaugurerà Euro 2020 (Getty Images)Nel corso della giornata di ieri, il Governo ha dato l’ok alla UEFA in relazione alla riapertura dello Stadio Olimpico con il 25% degli spettatori in occasione dell’europeo in programma quest’estate. A tal proposito ha detto la sua il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino: “Accolgo con grande ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 aprile 2021)Euro 2020: dopo che il Governo ha dato l’ok alla riapertura del 25% dell’impianto in occasione dell’europeo in programma quest’estate, il presidente della LegaA Dal, ha chiesto che si faccia lonel campionato italiano. “Nelle prossime gare diA almeno 1000 spettatori” L’di Roma inaugurerà Euro 2020 (Getty Images)Nel corso della giornata di ieri, il Governo ha dato l’ok alla UEFA in relazione alla riapertura dellocon il 25% degli spettatori in occasione dell’europeo in programma quest’estate. A tal proposito ha detto la sua il presidente della LegaA, Paolo Dal: “Accolgo con grande ...

