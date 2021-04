Stadio aperto, ecco chi potrà assistere all'Europeo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per molti ma non per tutti. L'Europeo a porte aperte in Italia sarà a capienza limitata, con lo Stadio Olimpico che conterrà almeno il 25% del suo totale e, quindi, sarà aperto a circa 17.500 spettatori divisi in quattro settori con assegnazione dei posti rigida e regole di accesso su cui la Figc sta lavorando da tempo e che saranno validate dal Comitato Tecnico Scientifico avvicinandosi alla data dell'11 giugno in cui è fissata la sfida inaugurale del torneo Italia-Turchia. La riapertura, seppure parziale, dell'Olimpico è la migliore delle notizie possibili; intanto perché cancella il rischio di vedersi sfilare l'Europeo, magari per vederlo assegnato alla Turchia di Erdogan che premeva, poi per il segnale di ritorno alla normalità che rappresenta e che i club maggiori non si sono fatti sfuggire cominciando a fare ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per molti ma non per tutti. L'a porte aperte in Italia sarà a capienza limitata, con loOlimpico che conterrà almeno il 25% del suo totale e, quindi, saràa circa 17.500 spettatori divisi in quattro settori con assegnazione dei posti rigida e regole di accesso su cui la Figc sta lavorando da tempo e che saranno validate dal Comitato Tecnico Scientifico avvicinandosi alla data dell'11 giugno in cui è fissata la sfida inaugurale del torneo Italia-Turchia. La riapertura, seppure parziale, dell'Olimpico è la migliore delle notizie possibili; intanto perché cancella il rischio di vedersi sfilare l', magari per vederlo assegnato alla Turchia di Erdogan che premeva, poi per il segnale di ritorno alla normalità che rappresenta e che i club maggiori non si sono fatti sfuggire cominciando a fare ...

_Downey__ : Ma scusate ci siete mai stati in uno stadio? A parte il fatto che è all’aperto, il 25% della capienza è niente. Poi… - malpassimo : @johnnybambin @yamunin Ma assolutamente no. La mascherina dipende dal dentro-fuori (e dalla possibilità di avere ma… - DryIce23 : Togliendo la sconnessione totale tra le due cose, hai semplicemente fatto della retorica insopportabile come Sandro… - VenEr0s : @callmediggia @prochipirina @ironmanolan Se a giugno puoi aprire i ristoranti e i bar all’aperto, dove la gente è p… - callmediggia : @prochipirina @ironmanolan eppure sarebbe un suicidio! magari a giugno la situazione sarà diversa, ma il covid non… -