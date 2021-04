"Stadi per il calcio sì, per i concerti no": industria musicale infuriata (Di mercoledì 14 aprile 2021) "È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest'estate eventi musicali con mille o poco più persone all'... Leggi su spettacoli.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) "È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest'estate eventi musicali con mille o poco più persone all'...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Se è possibile accedere in uno stadio con 16 mila persone per il calcio deve essere possibile anche per un concert… - rtl1025 : 'Se è possibile accedere in uno #stadio con 16 mila persone per il #calcio deve essere possibile anche per un… - forumJuventus : GdS: 'Riaprono gli stadi, dopo l'ok del Governo per gli Europei a Roma la Lega Serie A è pronta riaprire le porte a… - peppe844 : RT @OndeFunky: 'Riapriamo gli stadi, ma non teatri né live magari faccio due palleggi, mai dire mai'. Oggi tra vitalizi e numeri a caso mi… - giannileft : RT @giannileft: @DarioNardella Devono programmare le riaperture degli ospedali qui,altro che stadi e cazzate varie,i pazienti non covid sta… -