Sputnik | “nessun caso di rare trombosi dopo vaccino”

(Di mercoledì 14 aprile 2021)diil. Mentre negli Stati Uniti è sospeso ilJohnson & Johnson e nell’Ue ilAstraZeneca è riservato da molti paesi ai soggetti over 60, il Centro Gamaleya di Mosca – Centro nazionale russo di ricerca epidemiologica e microbiologica- annuncia che un’analisi completa degli eventi avversi “durante gli studi clinici e nel corso delle vaccinazioni di massa conV non ha mostrato casi didel seno venoso cerebrale (Cvst)”.appartiene alla famiglia dei vaccini che comprende anche J&J e AstraZeneca. Il Centro Gamaleya precisa che “i vaccini che utilizzano la piattaforma del vettore adenovirale sono ...

Il Gamaleya National Center di Mosca: "Differenze sostanziali con AstraZeneca e J&J, non paragoniamoli"caso di rare trombosi dopo. Lo annuncia in una nota il Gamaleya National Center di Mosca: un'analisi completa degli eventi avversi "durante gli studi clinici e nel corso delle ...Speranza a Porta a porta:, no pregiudizi Su"non c'èpregiudizio, l'Ema sta facendo la verifica, la farà anche l'Aifa, e sulla base di questa valutazione valuteremo le nostre ...Nessun caso di rare trombosi dopo Sputnik. Lo annuncia in una nota il Gamaleya National Center di Mosca: un’analisi completa degli eventi avversi “durante gli studi clinici e nel corso delle ...Nessun caso di rare trombosi dopo il vaccino Sputnik. Mentre negli Stati Uniti è sospeso il vaccino Johnson & Johnson e nell’Ue il vaccino AstraZeneca è riservato da molti paesi ai soggetti over 60, ...