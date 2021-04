Advertising

fisco24_info : Basket e volley 'Dal calcio il segnale, ora aprite anche per noi': Appello di Petrucci e Manfredi dopo l'ok alla pr… - TV7Benevento : **Sport: Petrucci e Manfredi, 'pubblico a Europei segnale speranza, ora ok basket e pallavolo'**... - periodicodaily : Danilo Petrucci, la KTM gli sta un po’ stretta #KTM #DaniloPetrucci @trullo - CatelliRossella : Europei, Petrucci: 'Pubblico allo stadio? Decida il Governo' - Basket - ANSA - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Petrucci sul ritorno dei tifosi: “Per gli sport di squadra il pubblico è tutto” -

Ultime Notizie dalla rete : **Sport Petrucci

... nelle persone dei presidenti Giuseppe Manfredi e Giovanni, esprimono la propria ... analogo provvedimento per le due discipline che rappresentano tra glidi squadra le più importanti ...... nelle persone dei presidenti Giuseppe Manfredi e Giovanni, esprimono la propria ... analogo provvedimento per le due discipline che rappresentano tra glidi squadra le più importanti ...La Federazione Italiana Pallavolo e la Federazione Italiana Pallacanestro, nelle persone dei presidenti Giuseppe Manfredi e Giovanni Petrucci, esprimono la propria ... due discipline che rappresentano ...Aprite al pubblico anche per basket e pallavolo: è l'appello congiunto di Gianni Petrucci e Giuseppe Manfredi, rispettivamente presidenti della federpallacanestro e della federvolley, dopo l'ok del Go ...