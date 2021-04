Speranza si dimetta! Vi sfido a firmare la mia mozione di sfiducia. Chi ha il coraggio? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il senatore di ItalExit Gianluigi paragone ha presentato oggi (14 aprile) una mozione individuale di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza. Impossibile chiudere gli occhi e non intervenire incisivamente sulla questione. Chiunque non agisca è complice. Per tale motivazione il senatore ritiene che tutti debbano sentirsi chiamati in causa e lancia l’appello ai suoi colleghi invitandoli a sottoscrivere la mozione da lui presentata. (Continua dopo la foto) I cittadini italiani meritano trasparenza e competenza e hanno il diritto inviolabile di essere rappresentati da persone che facciano il bene della Nazione (delle famiglie, dei lavoratori, degli imprenditori, degli studenti: di tutti, dal primo all’ultimo, senza tralasciare nessuno). L’Italia non accetta invece che elementi come ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il senatore di ItalExit Gianluigi paragone ha presentato oggi (14 aprile) unaindividuale dinei confronti del ministro della Salute Roberto. Impossibile chiudere gli occhi e non intervenire incisivamente sulla questione. Chiunque non agisca è complice. Per tale motivazione il senatore ritiene che tutti debbano sentirsi chiamati in causa e lancia l’appello ai suoi colleghi invitandoli a sottoscrivere lada lui presentata. (Continua dopo la foto) I cittadini italiani meritano trasparenza e competenza e hanno il diritto inviolabile di essere rappresentati da persone che facciano il bene della Nazione (delle famiglie, dei lavoratori, degli imprenditori, degli studenti: di tutti, dal primo all’ultimo, senza tralasciare nessuno). L’Italia non accetta invece che elementi come ...

